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Российские автомобилисты рассказали, какую музыку слушают в пробках

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В ходе нового исследования выяснилось, что 35% российских водителей попадают в пробки два-три раза в неделю и ещё столько же — чуть ли не каждый день. В пробках автомобилисты в основном слушают музыку.
Российские автомобилисты рассказали, какую музыку слушают в пробках
  • Gettyimages.ru
  • © Nikola Stojadinovic

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на каршеринг-сервис «Ситидрайв» и компанию A2:Research.

Ещё 30% автомобилистов в пробках смотрят фильмы, сериалы или видео на YouTube, 26% звонят друзьям или близким, 11% скроллят соцсети, и столько же респондентов слушают подкасты или аудиокниги.

Что касается музыкальных предпочтений, 37% водителей слушают поп-музыку, 34% — электронную музыку, року и рэпу отдали одинаковое количество голосов — по 29%, джаз выбирают 12%, классическую музыку — 10%, кантри — 7%, джаз-рок — 3%.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» напомнил о правилах безопасной езды в зимнее время.

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