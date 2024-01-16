«Ангарский маньяк» Попков этапирован в Мордовию
«Ангарский маньяк» Попков этапирован в Мордовию, он не стал обжаловать приговор
Об этом сообщает Иркутская областная прокуратура.
По данным ведомства, Попков не стал обжаловать приговор суда, вынесенный в ноябре ещё за три убийства.
«В настоящее время осуждённый этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», — заявили в прокуратуре.
Ранее было утверждено обвинительное заключение по делу «ангарского маньяка» о трёх убийствах.
Позже Попков получил ещё десять лет колонии по новому делу.