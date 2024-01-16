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«Ангарский маньяк» Попков этапирован в Мордовию

«Ангарский маньяк» Попков этапирован в Мордовию, он не стал обжаловать приговор

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«Ангарского маньяка» Попкова, приговорённого к пожизненному заключению за 83 убийства, этапировали в колонию особого режима в Мордовии.

Об этом сообщает Иркутская областная прокуратура.

По данным ведомства, Попков не стал обжаловать приговор суда, вынесенный в ноябре ещё за три убийства.

«В настоящее время осуждённый этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», — заявили в прокуратуре.

Ранее было утверждено обвинительное заключение по делу «ангарского маньяка» о трёх убийствах.

Позже Попков получил ещё десять лет колонии по новому делу.

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