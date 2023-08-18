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Утверждено обвинительное заключение по делу ангарского маньяка о трёх убийствах

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Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который обвиняется в совершении ещё трёх преступлений.
Утверждено обвинительное заключение по делу ангарского маньяка о трёх убийствах
  • © Следственный Комитет РФ

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о серийных убийствах женщин», — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый убил трёх женщин в период с 1997 по 2003 год.

В январе Попков, признанный виновным в убийстве более 80 человек и приговорённый к двум пожизненным срокам, признался в совершении новых преступлений.

В июне 2021 года суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам колонии Попкова, который ранее получил два пожизненных срока за 81 убийство.

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