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РБК: S7 сократит присутствие в Москве для развития в Сибири

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Авиакомпания S7 решила частично сократить численность сотрудников в Москве и перераспределить лётные экипажи для развития в Сибири.
РБК: S7 сократит присутствие в Москве для развития в Сибири
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале РБК.

Сообщается, что некоторым сотрудникам предложили перейти на работу в иркутский и новосибирский хабы, где авиакомпания собирается усилить присутствие.

«Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170, и также продолжить работу в компании», — отмечает издание.

Также некоторые лётчики и бортпроводники перейдут на работу в другие авиакомпании, в том числе международные.

Ранее сообщалось, что S7 завершила страховое урегулирование по целому ряду самолётов с группой иностранных лизингодателей.

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