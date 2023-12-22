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S7 завершила урегулирование по 45 самолётам с зарубежными лизингодателями

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Российская авиакомпания S7 завершила страховое урегулирование по целому ряду самолётов с группой иностранных лизингодателей.
S7 завершила урегулирование по 45 самолётам с зарубежными лизингодателями
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом говорится в сообщении S7.

«S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что сделка касается 45 среднемагистральных самолётов и четырёх авиационных двигателей. Свои требования к российской компании отозвали AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital.

Ранее российская компания «Аэрофлот» урегулировала вопросы иностранного лизинга с ирландской компанией BOC Aviation по девяти самолётам.

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