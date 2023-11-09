«Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг с BOC Aviation по девяти самолётам

Российская компания «Аэрофлот» урегулировала вопросы иностранного лизинга с ирландской компанией BOC Aviation по девяти самолётам.

Об этом говорится на сайте компании.

«Группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования отношений по восьми воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation, а также по одному воздушному судну, находящемуся в его управлении», — говорится в релизе.

Отмечается, что право собственности на эти самолёты перешло российскому страховщику НСК, который выплатил сумму урегулирования.

В октябре «Аэрофлот» завершил процесс страхового урегулирования по самолётам с ирландским лизингодателем CDB Aviation.