«Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг с BOC Aviation по девяти самолётам
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте компании.
«Группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования отношений по восьми воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation, а также по одному воздушному судну, находящемуся в его управлении», — говорится в релизе.
Отмечается, что право собственности на эти самолёты перешло российскому страховщику НСК, который выплатил сумму урегулирования.
В октябре «Аэрофлот» завершил процесс страхового урегулирования по самолётам с ирландским лизингодателем CDB Aviation.