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«Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг с BOC Aviation по девяти самолётам

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Российская компания «Аэрофлот» урегулировала вопросы иностранного лизинга с ирландской компанией BOC Aviation по девяти самолётам.
«Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг с BOC Aviation по девяти самолётам
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте компании.

«Группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования отношений по восьми воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation, а также по одному воздушному судну, находящемуся в его управлении», — говорится в релизе.

Отмечается, что право собственности на эти самолёты перешло российскому страховщику НСК, который выплатил сумму урегулирования.

В октябре «Аэрофлот» завершил процесс страхового урегулирования по самолётам с ирландским лизингодателем CDB Aviation.

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