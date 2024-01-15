Форум «Вместе победим» собрал более 400 демобилизованных участников СВО

Второй форум ветеранов СВО «Вместе победим» собрал более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов России, а также социальных координаторов и руководителей региональных филиалов фонда «Защитники Отечества», представителей власти и экспертного сообщества.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз».

Открыл форум первый зампред администрации президента России Сергей Кириенко.

«Я хочу сказать слова благодарности присутствующим в зале ветеранам — вы не просто настоящие герои, которые встали на защиту своей страны. Но и сегодня, вернувшись с фронта, вы вносите вклад в другую составляющую борьбы, не менее важную», — подчеркнул он.

Он также поблагодарил всю команду фонда.

«Вы знаете, что по поручению главы государства был создан фонд «Защитники Отечества», под эгидой которого проходит сегодняшний форум. У нас в стране впервые организован такой институт. Сегодня мы все вместе участвуем в его становлении», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, за прошлый год за различным содействием только к регионам страны обратились 700 тыс. человек.

Со своей стороны, глава фонда Анна Цивилёва отметила, что главная цель форума — вовлечение ветеранов СВО в общественные и государственные проекты.

«Благодаря форуму создаётся сообщество единомышленников, которые могут общаться и обмениваться опытом», — добавила она.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Он назвал общей задачей поддержку семей погибших боевых товарищей, последовательное укрепление всей системы социальных гарантий для участников СВО.