Форум «Вместе победим» собрал более 400 демобилизованных участников СВО
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз».
Открыл форум первый зампред администрации президента России Сергей Кириенко.
«Я хочу сказать слова благодарности присутствующим в зале ветеранам — вы не просто настоящие герои, которые встали на защиту своей страны. Но и сегодня, вернувшись с фронта, вы вносите вклад в другую составляющую борьбы, не менее важную», — подчеркнул он.
Он также поблагодарил всю команду фонда.
«Вы знаете, что по поручению главы государства был создан фонд «Защитники Отечества», под эгидой которого проходит сегодняшний форум. У нас в стране впервые организован такой институт. Сегодня мы все вместе участвуем в его становлении», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, за прошлый год за различным содействием только к регионам страны обратились 700 тыс. человек.
Со своей стороны, глава фонда Анна Цивилёва отметила, что главная цель форума — вовлечение ветеранов СВО в общественные и государственные проекты.
«Благодаря форуму создаётся сообщество единомышленников, которые могут общаться и обмениваться опытом», — добавила она.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Он назвал общей задачей поддержку семей погибших боевых товарищей, последовательное укрепление всей системы социальных гарантий для участников СВО.