Пожар произошёл из-за фена в Пензенской области, погибли три человека

В селе Чемодановка Пензенской области во время пожара погибли три человека, сообщило МЧС России в Telegram.

По данным министерства, были найдены тела 73-летней женщины, 18-летнего юноши и семилетнего мальчика.

«Матери удалось спасти двухлетнюю дочь, она госпитализирована», — рассказали в ведомстве.

Причиной пожара стало то, что женщина сушила строительным феном диван после стирки, оставила его включённым и отвлеклась. Диван загорелся, а мать взяла младшую дочь и понесла к соседям, сказав остальным детям выйти на балкон. Больше в дом она не смогла зайти, а сыновья и их бабушка погибли.

12 января четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в московском районе Марфино.