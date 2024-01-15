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Пожар произошёл из-за фена в Пензенской области, погибли три человека

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В селе Чемодановка Пензенской области во время пожара погибли три человека, сообщило МЧС России в Telegram.
Пожар произошёл из-за фена в Пензенской области, погибли три человека
  • РИА Новости

По данным министерства, были найдены тела 73-летней женщины, 18-летнего юноши и семилетнего мальчика.

«Матери удалось спасти двухлетнюю дочь, она госпитализирована», — рассказали в ведомстве.

Причиной пожара стало то, что женщина сушила строительным феном диван после стирки, оставила его включённым и отвлеклась. Диван загорелся, а мать взяла младшую дочь и понесла к соседям, сказав остальным детям выйти на балкон. Больше в дом она не смогла зайти, а сыновья и их бабушка погибли.

12 января четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в московском районе Марфино.

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