В Москве во время пожара погибли четыре человека, в том числе ребёнок

Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в московском районе Марфино. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

РИА Новости

Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Академика Комарова. Останкинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств происшествия. «Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — заявили в ведомстве. Уголовное дело заведено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ранее в Перми ребёнок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива.