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Самолёт «Уральских авиалиний» дважды не смог улететь в Сочи

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В двигателе у самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», дважды пытавшегося вылететь из Екатеринбурга в Сочи, нашли дефекты.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В данном случае имеют место быть замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок сегодня был выявлен дефект в той же системе, который проявился по-другому», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что неисправность «находится в процессе устранения».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов.

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