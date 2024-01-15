Самолёт «Уральских авиалиний» дважды не смог улететь в Сочи
Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В данном случае имеют место быть замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок сегодня был выявлен дефект в той же системе, который проявился по-другому», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что неисправность «находится в процессе устранения».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов.