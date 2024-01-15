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Полиция расследует нападение охранника на девочку в магазине в Великом Новгороде

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Правоохранители выясняют подробности нападения охранника на девочку в магазине в Великом Новгороде.
Полиция расследует нападение охранника на девочку в магазине в Великом Новгороде
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По предварительным данным следствия, в одном из магазинов в Великом Новгороде охранник напал на несовершеннолетнюю девочку, повалив её на пол.

«Одним из покупателей действия охранника были пресечены, в связи с чем удалось избежать причинения серьёзных травм ребёнку», — говорится в сообщении.

Ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала процессуальную проверку после инцидента с водителем маршрутки, который оскорбил несовершеннолетнюю пассажирку, порвал ей куртку и вытолкнул из автобуса.

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