Полиция расследует нападение охранника на девочку в магазине в Великом Новгороде

Правоохранители выясняют подробности нападения охранника на девочку в магазине в Великом Новгороде.

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По предварительным данным следствия, в одном из магазинов в Великом Новгороде охранник напал на несовершеннолетнюю девочку, повалив её на пол.

«Одним из покупателей действия охранника были пресечены, в связи с чем удалось избежать причинения серьёзных травм ребёнку», — говорится в сообщении.

Ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала процессуальную проверку после инцидента с водителем маршрутки, который оскорбил несовершеннолетнюю пассажирку, порвал ей куртку и вытолкнул из автобуса.