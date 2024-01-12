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В Нижнем Тагиле проверят водителя маршрутки после нападения на школьницу

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала процессуальную проверку после инцидента с водителем маршрутки, который оскорбил несовершеннолетнюю пассажирку, порвал ей куртку и вытолкнул из автобуса.
В Нижнем Тагиле проверят водителя маршрутки после нападения на школьницу
  • РИА Новости

Незаконными действиями водителя маршрутного автобуса заинтересовалась прокуратура Тагилстроевского района города, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По имеющимся данным, 10 января вечером водитель автобуса, двигавшегося по маршруту № 36, напал на школьницу после того, как она при оплате уронила часть монет. Он также оскорбил девочку и её подругу, а затем схватил одну из несовершеннолетних и порвал ей куртку. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.

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