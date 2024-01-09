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Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения подростка в Нижнем Тагиле

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.
Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения подростка в Нижнем Тагиле
  • © СК РФ

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл 21 декабря 2023 года. По имеющейся информации, на 15-летнего подростка напали трое сверстников. В результате ребёнок получил травмы — перелом носа, сотрясение и ссадины.

В настоящее время личности нападавших и их родителей установлены. Ведётся проверка.

Доложить о процессе и итогах следствия поручено и. о. главы свердловского СК Анатолию Надбитову.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о ситуации с избиением школьника в Кемерове.

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