Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения подростка в Нижнем Тагиле
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошёл 21 декабря 2023 года. По имеющейся информации, на 15-летнего подростка напали трое сверстников. В результате ребёнок получил травмы — перелом носа, сотрясение и ссадины.
В настоящее время личности нападавших и их родителей установлены. Ведётся проверка.
Доложить о процессе и итогах следствия поручено и. о. главы свердловского СК Анатолию Надбитову.
Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о ситуации с избиением школьника в Кемерове.