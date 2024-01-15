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Кириенко на форуме «Вместе победим» рассказал об отношении Путина к героям СВО

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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что российский лидер Владимир Путин своими поступками продемонстрировал, что относится к участникам СВО и их родным как к членам своей семьи.
Кириенко на форуме «Вместе победим» рассказал об отношении Путина к героям СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Вы видели, что 1 января он встречал в госпитале с ранеными бойцами специальной военной операции, а семейный рождественский праздник он встречал с семьями погибших героев СВО. Мне кажется, президент дал нам всем очень важный урок. Он показал, что глава государства к героям, ко всем участникам СВО относится как к настоящим близким людям, как к членам семьи», — заявил Кириенко на форуме ветеранов «Вместе победим».

Он также процитировал недавние высказывания Путина о поддержке военных на встрече с семьями участников СВО и добавил, что все органы власти на всех уровнях должны сделать всё, чтобы обеспечить помощь и поддержку участникам и семьям спецоперации.

Ранее сообщалось, что Путин назвал общей задачей поддержку семей погибших ветеранов СВО.

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