Удмуртия получила 10 млн рублей на развитие инклюзивного туризма

Фонд президентских грантов направил 10 млн рублей проекту «Удмуртия БезГраничная» на развитие адаптивного туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект реализуется под патронатом Агентства по туризму Удмуртской Республики, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Мы уверены, что люди с особенным здоровьем — с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха — хотят путешествовать по гостеприимной Удмуртии, знакомиться с её достопримечательностями, погружаться в её многонациональную самобытность», — заявила первый зампредседателя правительства республики Ольга Абрамова, отметив, что благодаря проекту у них появится такая возможность.

Планируется, что программа охватит около 2 тыс. человек с ОВЗ.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области сообщал, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.