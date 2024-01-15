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Автоэксперт Сажин посоветовал новичкам начинать обучение вождению осенью и зимой

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Автоэксперт Владимир Сажин рекомендовал новичкам обучаться вождению осенью и зимой, чтобы уверенно себя чувствовать в сложных погодных условиях.
Автоэксперт Сажин посоветовал новичкам начинать обучение вождению осенью и зимой
  • Gettyimages.ru

«Неопытный водитель выезжает на дорогу и не знает, как себя вести в данных условиях, особенно если он получил водительское удостоверение летом», — заявил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил специалист, лучше проходить обучение с инструктором осенью и зимой, чтобы набраться опыта и весной получить водительское удостоверение.

«Таким образом кандидат пройдёт обучение во всех погодных условиях, захватит осень, зиму и весну», — заключил эксперт.

Ранее технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал о типичных сезонных проблемах, с которыми сталкиваются автовладельцы в зимний период.

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