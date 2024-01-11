RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Рузанов назвал причины неисправности автомобиля зимой

Короткая ссылка
Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал о типичных сезонных проблемах, с которыми сталкиваются автовладельцы в зимний период.

Зачастую автомобилисты приезжают с жалобами на утечки технических жидкостей, поделился он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, утечки возникают в следующих узлах автомобиля: двигателе, коробке передач, ГУР.

«Часто проблема автомобилей, которые не завелись в холода, бывает самой банальной — разрядился аккумулятор. Также нередко встречаются проблемы с некачественным топливом, особенно у дизельных авто, и перемерзанием системы выпуска», — отметил Рузанов.

Из-за негативного воздействия перепада температур могут выйти из строя любые резино-технические детали автомобиля, добавил эксперт.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом«Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить