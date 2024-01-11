Автоэксперт Рузанов назвал причины неисправности автомобиля зимой

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал о типичных сезонных проблемах, с которыми сталкиваются автовладельцы в зимний период.

Зачастую автомобилисты приезжают с жалобами на утечки технических жидкостей, поделился он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, утечки возникают в следующих узлах автомобиля: двигателе, коробке передач, ГУР.

«Часто проблема автомобилей, которые не завелись в холода, бывает самой банальной — разрядился аккумулятор. Также нередко встречаются проблемы с некачественным топливом, особенно у дизельных авто, и перемерзанием системы выпуска», — отметил Рузанов.

Из-за негативного воздействия перепада температур могут выйти из строя любые резино-технические детали автомобиля, добавил эксперт.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом«Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.