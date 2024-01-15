В Омской области госпитализировали опрокинувшего на себя чайник ребёнка
- РИА Новости
Несчастный случай произошёл накануне. Ребёнка доставили в больницу с термическим ожогом тела второй степени, пишет gorod55.ru.
О его состоянии пока не сообщается.
По некоторым данным, его родители в момент ЧП находились дома.
Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка оказалась в больнице с электротравмой и ожогом третьей степени после того, как она потрогала гирлянду, которой была украшена домашняя ёлка, в городе Тосно Ленинградской области.