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В Омской области госпитализировали опрокинувшего на себя чайник ребёнка

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В Омской области 11-месячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Отдел полиции по Полтавскому району города проводит проверку инцидента.
В Омской области госпитализировали опрокинувшего на себя чайник ребёнка
  • РИА Новости

Несчастный случай произошёл накануне. Ребёнка доставили в больницу с термическим ожогом тела второй степени, пишет gorod55.ru.

О его состоянии пока не сообщается.

По некоторым данным, его родители в момент ЧП находились дома.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка оказалась в больнице с электротравмой и ожогом третьей степени после того, как она потрогала гирлянду, которой была украшена домашняя ёлка, в городе Тосно Ленинградской области.

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