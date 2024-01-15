Двухлетняя воспитанница казанского детсада умерла во время тихого часа
Об этом сообщает inkazan.ru.
Отмечается, что один из воспитателей обнаружил, что девочка не дышит, во время подъёма после дневного сна и сообщил об этом заведующей, которая, в свою очередь, вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка.
Точная причина произошедшего пока не известна.
При этом в тот день в детском саду проходил планово-медицинский осмотр воспитанников. Никаких нарушений здоровья у девочки выявлено не было.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту смерти девочки.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика в детском лагере в посёлке Песочный Ленинградской области: 7 января, в день рождения ребёнка, на него упал шкаф. Спустя сутки после инцидента мальчика госпитализировали.