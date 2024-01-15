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Двухлетняя воспитанница казанского детсада умерла во время тихого часа

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Стали известны подробности ЧП в детском саду №315 в Казани. По данным Управления образования города, двухлетняя девочка скончалась во время тихого часа.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Отмечается, что один из воспитателей обнаружил, что девочка не дышит, во время подъёма после дневного сна и сообщил об этом заведующей, которая, в свою очередь, вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть ребёнка.

Точная причина произошедшего пока не известна.

При этом в тот день в детском саду проходил планово-медицинский осмотр воспитанников. Никаких нарушений здоровья у девочки выявлено не было.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту смерти девочки.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика в детском лагере в посёлке Песочный Ленинградской области: 7 января, в день рождения ребёнка, на него упал шкаф. Спустя сутки после инцидента мальчика госпитализировали.

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