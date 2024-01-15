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Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту смерти девочки в детсаду Казани

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту гибели двухлетней девочки в детском саду Казани.
Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту смерти девочки в детсаду Казани
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СК.

Инцидент произошёл 12 января в детском саду № 315. Как стало известно, девочка потеряла сознание во время игры в детском саду и скончалась. До этого её почти месяц лечили от ОРВИ.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Доклад Бастрыкину представит глава Следственного управления СК России по Татарстану Валерий Липский.

Прокуратура также организовала проверку по данному факту.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика в детском лагере в посёлке Песочный Ленинградской области: 7 января, в день рождения ребёнка, на него упал шкаф. Спустя сутки после инцидента мальчика госпитализировали.

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