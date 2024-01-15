В Петербурге пассажиры-безбилетники побили 59-летнюю женщину-кондуктора
Как сообщает пресс-служба регионального ГУМВД, в настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.
«Пострадавшая пояснила, что она работает кондуктором и у дома 83 по улице Дунайской, около метро «Дунайская», у неё произошёл конфликт с тремя пассажирами из-за неоплаты проезда, в ходе которого ей причинили телесные повреждения», — говорится в заявлении.
Уточняется, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).
В ноябре сообщалось, что пассажир, который не оплатил проезд в автобусе, напал на контролёра в Москве, нанеся ему удар кулаком в голову.