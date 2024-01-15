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В Петербурге пассажиры-безбилетники побили 59-летнюю женщину-кондуктора

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Отказавшиеся заплатить за проезд трое пассажиров трамвая в Санкт-Петербурге избили 59-летнюю женщину-кондуктора.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУМВД, в настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

«Пострадавшая пояснила, что она работает кондуктором и у дома 83 по улице Дунайской, около метро «Дунайская», у неё произошёл конфликт с тремя пассажирами из-за неоплаты проезда, в ходе которого ей причинили телесные повреждения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).

В ноябре сообщалось, что пассажир, который не оплатил проезд в автобусе, напал на контролёра в Москве, нанеся ему удар кулаком в голову.

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