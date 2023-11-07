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Безбилетный пассажир ударил по голове контролёра в Москве

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Пассажир, который не оплатил проезд в автобусе, напал на контролёра в Москве, нанеся ему удар кулаком в голову.
Безбилетный пассажир ударил по голове контролёра в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении прокуратуры города.

«Злоумышленник, находясь в автобусе, не оплатив проезд и не желая быть привлечённым к административной ответственности, нанес старшему инспектору «Организатора перевозок» удар кулаком в голову», — написало ведомство в Telegram.

После произошедшего пассажир скрылся. В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В прокуратуре отметили, что за совершение такого преступления грозит наказание до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге оштрафовали кондуктора, ударившего пожилого пассажира.

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