Безбилетный пассажир ударил по голове контролёра в Москве
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Об этом говорится в заявлении прокуратуры города.
«Злоумышленник, находясь в автобусе, не оплатив проезд и не желая быть привлечённым к административной ответственности, нанес старшему инспектору «Организатора перевозок» удар кулаком в голову», — написало ведомство в Telegram.
После произошедшего пассажир скрылся. В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).
В прокуратуре отметили, что за совершение такого преступления грозит наказание до пяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге оштрафовали кондуктора, ударившего пожилого пассажира.