ТАСС: сбивший поэта Рубинштейна водитель находится под подпиской о невыезде
- РИА Новости
По его словам, по результатам экспертизы о причинах смерти поэта правоохранительные органы рассмотрят вопрос о переквалификации статьи уголовного дела.
Источник добавил, что если будет установлено, что смерть Рубинштейна наступила от травм, которые он получил в результате наезда автомобиля, то статью уголовного дела могут ужесточить, а водителю будет грозить до пяти лет лишения свободы.
Столичный Дептранс 9 января опубликовал видео, на котором автомобиль сбивает Льва Рубинштейна, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве.
Рубинштейн попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Авария произошла в понедельник, 8 января, на улице Образцова.
Позже стало известно о смерти Рубинштейна.