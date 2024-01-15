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ТАСС: сбивший поэта Рубинштейна водитель находится под подпиской о невыезде

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Водитель, который сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве, в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ТАСС: сбивший поэта Рубинштейна водитель находится под подпиской о невыезде
  • РИА Новости

По его словам, по результатам экспертизы о причинах смерти поэта правоохранительные органы рассмотрят вопрос о переквалификации статьи уголовного дела. 

Источник добавил, что если будет установлено, что смерть Рубинштейна наступила от травм, которые он получил в результате наезда автомобиля, то статью уголовного дела могут ужесточить, а водителю будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Столичный Дептранс 9 января опубликовал видео, на котором автомобиль сбивает Льва Рубинштейна, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве.

Рубинштейн попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Авария произошла в понедельник, 8 января, на улице Образцова. 

Позже стало известно о смерти Рубинштейна.

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