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Бастрыкин: СК вскрыл мошенничество при перевозке древесины для нужд СВО

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Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники ведомств раскрыли мошенничество при перевозке древесины для нужд СВО.
Бастрыкин: СК вскрыл мошенничество при перевозке древесины для нужд СВО
  • © СК РФ

Как он отметил в беседе с РИА Новости, уголовное дело о мошенничестве возбуждено в Москве.

Уточняется, что фигурантами являются должностные лица Департамента военного имущества, ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны России и инвестиционной финансовой компании «РНГС Капитал».

Отмечается, что сотрудниками СК было установлено, что с частной компанией заключили договоры по сортировке, штабелированию древесины для нужд в зоне СВО. Сумма контракта составила свыше 119 млн рублей.

«В последующем все виды работ были оплачены, но при этом частично компания «РНГС Капитал» их не выполнила, что повлекло их необоснованную оплату на сумму более 27 млн рублей», — пояснил Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин заявил, что сотрудники ведомства возбудили более 270 уголовных дел за ложную информацию о российских вооружённых силах почти за два года.

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