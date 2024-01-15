Мишустин анонсировал строительство 600 самолётов в России за шесть лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал строительство 600 самолётов в стране за шесть лет.

РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на совещании с вице-премьерами. «За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров», — цитирует его ТАСС. Уточняется, что основой авиапарка российских авиакомпаний станут самолёты SSJ New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. Ранее Мишустин заявил, что правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов.