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Мишустин анонсировал строительство 600 самолётов в России за шесть лет

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Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал строительство 600 самолётов в стране за шесть лет.
Мишустин анонсировал строительство 600 самолётов в России за шесть лет
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на совещании с вице-премьерами.

«За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что основой авиапарка российских авиакомпаний станут самолёты SSJ New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.

Ранее Мишустин заявил, что правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов.

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