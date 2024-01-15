Психолог Самбурский: человек может забыть детство из-за травмы

Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский рассказал, почему человек может не помнить своё детство.

Одна из возможных причин психогенной амнезии, когда человек не может вспомнить определённые события из своего прошлого, — это травма, физическая или эмоциональная, отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Другая возможная причина забывания детства — это выборочность.

«Если человек не придаёт большого значения своему детству или не испытывает к нему особой привязанности, то он может просто не обращать внимания на свои детские воспоминания и не активировать их в своём сознании. Это называется выборочным забыванием», — сказал психолог.

Самбурский также отметил, что в любом случае события не стираются полностью и могут всплыть в памяти при определённых обстоятельствах.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.