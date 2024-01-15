Бастрыкин: более 2800 чиновников были наказаны после обращений военных в СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что свыше 2,8 тыс. чиновников были дисциплинарно наказаны после обращений военных в ведомство.

Как он рассказал РИА Новости, с сентября 2022 года военными следственными органами рассмотрено по существу более 23 тыс. обращений, а по результатам направлено почти 2 тыс. данных о необходимости принятия мер.

По словам главы СК, сотрудниками ведомства было проведено более 4 тыс. личных приёмов раненых военнослужащих.

«В связи с выявленными недостатками правомочному командованию и органам военного управления направлено более 2,8 тыс. информаций об их устранении. Также по результатам рассмотрения информаций по инициативе следственных органов к дисциплинарной ответственности привлечены 2870 должностных лиц», — отметил он.

Ранее Бастрыкин заявил, что СК направил в суд в 2023 году 430 дел об экстремизме.