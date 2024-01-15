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СК расследовал в 2023 году 227 дел о преступлениях террористического характера

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство в прошлом году расследовало 227 дел о преступлениях террористического характера.
СК расследовал в 2023 году 227 дел о преступлениях террористического характера
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

«В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц», — отметил Бастрыкин.

Он добавил, что 34 дела касались преступлений, связанных с финансированием терроризма.

Глава СК России также подчеркнул, что украинские спецслужбы в настоящий момент активно пытаются вести свою подрывную деятельность, не гнушаясь террористическими методами.

5 декабря газета The Washington Post писала со ссылкой на чиновника, что генерал армии США Милли прямо призывал украинцев «резать горло» каждому россиянину.

Помимо прочего, он буквально призывал украинцев совершать террористические акты против мирных россиян.

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