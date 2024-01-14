Троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро, задержали

Троих пранкеров, снимавших противоправные видео в московском метро, задержали.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала она в Telegram.

Троих задержанных привлекли к административной ответственности.

Ранее пассажир московского метро ударил по створке турникета и разбил её по причине плохого настроения, сообщила прокуратура Москвы.