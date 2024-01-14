Троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро, задержали
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала она в Telegram.
Троих задержанных привлекли к административной ответственности.
Ранее пассажир московского метро ударил по створке турникета и разбил её по причине плохого настроения, сообщила прокуратура Москвы.