RT в Telegram
Подпишись

Москвич ударил по створке турникета в метро и разбил её из-за плохого настроения

Короткая ссылка
Пассажир московского метро ударил по створке турникета и разбил её по причине плохого настроения, сообщила прокуратура Москвы.
Москвич ударил по створке турникета в метро и разбил её из-за плохого настроения
  • РИА Новости

Ранее судимый 28-летний мужчина выходил из вестибюля станции метро «Яхромская» и умышленно ударил ногой по закрытой стеклянной багажной створке турникета, в результате чего она разбилась.

Действия москвича — фигуранта дела квалифицированы по ст. 214 УК России («Вандализм»). Его привлечение к уголовной ответственности и возмещение ущерба находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что мужчина пшикнул баллончиком в сторону пассажира метро в Москве из-за замечания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить