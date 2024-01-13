Москвич ударил по створке турникета в метро и разбил её из-за плохого настроения

Пассажир московского метро ударил по створке турникета и разбил её по причине плохого настроения, сообщила прокуратура Москвы.

Ранее судимый 28-летний мужчина выходил из вестибюля станции метро «Яхромская» и умышленно ударил ногой по закрытой стеклянной багажной створке турникета, в результате чего она разбилась.

Действия москвича — фигуранта дела квалифицированы по ст. 214 УК России («Вандализм»). Его привлечение к уголовной ответственности и возмещение ущерба находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что мужчина пшикнул баллончиком в сторону пассажира метро в Москве из-за замечания.