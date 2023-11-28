Мужчина пшикнул баллончиком в сторону пассажира метро в Москве, его задержали

Московские сотрудники полиции задержали мужчину, который распылил баллончик в сторону пассажира метро, говорится в сообщении Telegram-канала «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, всё произошло во время выхода людей из вагона на станции метро «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии.

«Злоумышленник — 40-летний ранее судимый гражданин — в присутствии большого скопления людей распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону пассажира, который сделал ему замечание, после чего с места происшествия скрылся», — сообщили в МВД.

Пассажир обратился в больницу, где медики диагностировали химический ожог лица, глаз и шеи. В отношении задержанного было заведено дело по признакам преступления по ст. 116 УК России (побои).

Ранее сообщалось, что два ученика попали в реанимацию от распыления баллончика в школе Первоуральска.