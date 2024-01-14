Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах Украины

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что российские бойцы видели «гендерно-нейтральные туалеты» в школах на Украине.

В своём Telegram-канале он написал, что российским бойцам, которые видели в украинских школах «туалеты, где вместо двух помещений... три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем».

Позднее в администрации губернатора изданию «Фонтанка» пояснили, что речь в посте шла в целом «о тренде, который существует в гендерной культуре коллективного Запада и противоречит нормам российской культуры».

Ранее Верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистской организацией.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.