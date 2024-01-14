Wildberries: не удаётся выйти на связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада

В Wildberries рассказали RT, что на данный момент не удаётся выйти на связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада в Шушарах.

«Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект», — уточнили в компании.

Отмечается, что количество людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается, в том числе благодаря работе горячей линии.

Ранее Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в посёлке Шушары.

13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.