Wildberries: не удаётся выйти на связь с 54 сотрудниками сгоревшего склада
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«Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект», — уточнили в компании.
Отмечается, что количество людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается, в том числе благодаря работе горячей линии.
Ранее Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в посёлке Шушары.
13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.