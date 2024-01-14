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Бастрыкин возбудил дело из-за аварийности больницы в Тюменской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем состоянии больницы в городе Ишиме Тюменской области.
Бастрыкин возбудил дело из-за аварийности больницы в Тюменской области
  • © СК РФ

Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем состоянии больницы в городе Ишиме Тюменской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поступившая в больницу 10 января женщина с грудным ребёнком была вынуждена покинуть учреждение на следующий день из-за аварийности здания.

Ранее Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента с босым ребёнком в Екатеринбурге. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

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