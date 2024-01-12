Глава СК поручил доложить о проверке инцидента с босым ребёнком в Екатеринбурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента с босым ребёнком в Екатеринбурге. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

В микрорайоне Солнечный в городе Екатеринбурге мать вывела собственного ребёнка на улицу без обуви в сильный мороз.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — заявили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области А. Д. Надбитову представить доклад о проведении проверки и обстоятельствах произошедшего.

Ранее соседи семьи рассказали RT, что мать, которая заставила сына гулять босым, хотела его «проучить».