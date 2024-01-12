RT в Telegram
Подпишись

Мать, которая заставила сына гулять босым в Екатеринбурге, хотела его «проучить»

Короткая ссылка
Мать, которая заставила ребёнка гулять без обуви в мороз в Екатеринбурге, хотела «проучить» его. Об этом в беседе с RT рассказали жильцы дома, рядом с которым было снято видео.
Мать, которая заставила сына гулять босым в Екатеринбурге, хотела его «проучить»
  • Gettyimages.ru
  • © borchee

По словам жильцов дома, женщина посчитала, что ребёнок слишком долго гулял на улице с собакой, и из-за этого у животного могли замёрзнуть лапы.

Собеседники RT добавили, что женщина сказала мальчику, что таким образом он «на себе узнает, что чувствовала во время прогулки собака».

Они добавили, что женщина кричала на всю улицу, а ребёнок плакал. Мальчик провёл босиком на снегу не менее пяти минут.

Инцидент произошёл 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Ребёнок без обуви был замечен на улице во время прогулки с собакой.

Его мать уже доставили в следственный отдел СК по Чкаловскому району города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить