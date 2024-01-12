Мать, которая заставила сына гулять босым в Екатеринбурге, хотела его «проучить»

Мать, которая заставила ребёнка гулять без обуви в мороз в Екатеринбурге, хотела «проучить» его. Об этом в беседе с RT рассказали жильцы дома, рядом с которым было снято видео.

По словам жильцов дома, женщина посчитала, что ребёнок слишком долго гулял на улице с собакой, и из-за этого у животного могли замёрзнуть лапы.

Собеседники RT добавили, что женщина сказала мальчику, что таким образом он «на себе узнает, что чувствовала во время прогулки собака».

Они добавили, что женщина кричала на всю улицу, а ребёнок плакал. Мальчик провёл босиком на снегу не менее пяти минут.

Инцидент произошёл 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Ребёнок без обуви был замечен на улице во время прогулки с собакой.

Его мать уже доставили в следственный отдел СК по Чкаловскому району города.