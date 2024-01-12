СК начал проверку после сообщений о босом мальчике на улице Екатеринбурга
- РИА Новости
«С учётом того, что в ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав ребёнка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности, следователи Чкаловского района начали проверку. Будут установлены точные обстоятельства события», — пояснил Шульга для URA.RU.
Между тем сообщается, что мать мальчика уже доставили в СК Чкаловского района.
Инцидент произошёл 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Ребёнок без обуви был замечен на улице во время прогулки с собакой.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.