СК начал проверку после сообщений о босом мальчике на улице Екатеринбурга

Следственный комитет по Свердловской области инициировал проверку после того, как на улице Екатеринбурга заметили ребёнка, гулявшего без обуви. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

«С учётом того, что в ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав ребёнка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности, следователи Чкаловского района начали проверку. Будут установлены точные обстоятельства события», — пояснил Шульга для URA.RU.

Между тем сообщается, что мать мальчика уже доставили в СК Чкаловского района.

Инцидент произошёл 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Ребёнок без обуви был замечен на улице во время прогулки с собакой.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.