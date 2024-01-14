Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Петербурге

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе Wildberries в посёлке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты проводят проливку и разборку конструкций.

13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

После этого следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту пожара.