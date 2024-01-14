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Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Петербурге

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Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе Wildberries в посёлке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты проводят проливку и разборку конструкций.

13 января пожар произошёл на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

После этого следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту пожара.

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