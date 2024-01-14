Шестилетний мальчик захлебнулся в бассейне в Челябинской области

В бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска захлебнулся шестилетний мальчик, который пришёл туда с мамой, заявил Следственный комитет России.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда ребёнок остался один без присмотра.

Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлёкших по неосторожности смерть человека.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в городе Петергоф Ленинградской области пятимесячная девочка внезапно умерла в кроватке, пока её мать была в душе.