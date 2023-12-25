В Ленобласти пятимесячная девочка умерла в кровати, пока её мать была в душе

В городе Петергоф Ленинградской области пятимесячная девочка внезапно умерла в кроватке, пока её мать была в душе.

Об этом говорится в материале 78.ru.

Сообщается, что мать ушла в душ и оттуда услышала плач ребёнка, тогда она поспешила вернуться к дочери. Женщина взяла её на руки и поняла, что девочке становится плохо, после этого была вызвана бригада скорой помощи. Мать пыталась помочь дочери, однако она скончалась.

Через несколько часов на место происшествия прибыли правоохранительные органы. Мать объяснила полиции, что у ребёнка была проксимальная тахикардия. Тело отправили в морг на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга задохнулась во сне пятимесячная девочка.