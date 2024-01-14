В Подмосковье пенсионерка погибла из-за электрического одеяла
- РИА Новости
Следствие установило, что погибшая лежала в гостиной на диване с включённым электроодеялом. В доме она находилась не одна.
«После возгорания обе женщины успели покинуть помещение, однако пенсионерка вернулась вовнутрь за своими вещами, после чего выбраться уже не смогла», — говорится в сообщении.
Следственный отдел по городу Серпухов проводит проверку инцидента, назначены экспертизы.
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