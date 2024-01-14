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В Подмосковье пенсионерка погибла из-за электрического одеяла

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В деревне Верхнее Шахлово городского округа Серпухов Московской области 78-летняя местная жительница погибла в результате пожара, который возник из-за электрического одеяла. Об этом заявили в ГСУ СК России по региону.
В Подмосковье пенсионерка погибла из-за электрического одеяла
  • РИА Новости

Следствие установило, что погибшая лежала  в гостиной на диване с включённым электроодеялом. В доме она находилась не одна.

«После возгорания обе женщины успели покинуть помещение, однако пенсионерка вернулась вовнутрь за своими вещами, после чего выбраться уже не смогла», — говорится в сообщении.

Следственный отдел по городу Серпухов проводит проверку инцидента, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в одном из домов посёлка Верхняя Усьва в Пермском крае произошёл пожар из-за ёлочной гирлянды.

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