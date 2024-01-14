РБК: рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Шушарах
Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС.
Отмечается, что первая версия связана с занесением источника огня извне неустановленными лицами, вторая — с аварийной работой электросети и третья — с неосторожным обращением с огнём.
Как уточняется в материале, если дознание установит, что пожар возник из-за поджога, будет возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что пострадавший при пожаре склад Wildberries в Санкт-Петербурге имел заключение о соответствии всем требованиям.
Кроме того, в Wildberries в комментарии RT опровергли версию о поджоге склада.