РБК: рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Шушарах

В данный момент рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС.

Отмечается, что первая версия связана с занесением источника огня извне неустановленными лицами, вторая — с аварийной работой электросети и третья — с неосторожным обращением с огнём.

Как уточняется в материале, если дознание установит, что пожар возник из-за поджога, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пострадавший при пожаре склад Wildberries в Санкт-Петербурге имел заключение о соответствии всем требованиям.

Кроме того, в Wildberries в комментарии RT опровергли версию о поджоге склада.