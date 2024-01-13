Без отопления из-за аварии остались 27 многоквартирных домов в Липецке
По её словам, утром в Липецке на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» произошёл прорыв. На место происшествия направились две бригады ПАО «Квадра».
«В настоящее время они производят отключение повреждённого участка для производства аварийно-восстановительных работ и оценивают периметр отключения», — сказала Уваркина.
Мэр добавила, что держит ситуацию на контроле, а приблизительный срок отключения отопления — до 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что без отопления остались более 3 тыс. жителей Владивостока из-за аварии.