Без отопления остались более 3 тысяч жителей Владивостока из-за аварии

Более 3 тыс. жителей Владивостока остались без отопления в связи с аварией на сети теплоснабжения, говорится в заявлении прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, авария произошла во вторник, 9 января, около 21:00 по местному времени на воздушном участке сети теплоснабжения. По этой причине оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина.

«Теплоснабжение не предоставляется более 3 тыс. жителей 18 многоквартирных домов», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящий момент специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае более 6 тыс. жителей Находки остались без теплоснабжения из-за аварии на котельной.