Более 6 тысяч жителей Находки остались без теплоснабжения из-за аварии
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Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, 9 января произошёл прорыв питательной линии экономайзера на котельной.
«Всего без коммунальной услуги остаются более 6 тыс. жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
В настоящий момент специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.
Ранее стало известно, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.