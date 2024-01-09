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Более 6 тысяч жителей Находки остались без теплоснабжения из-за аварии

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В Приморском крае более 6 тыс. жителей Находки остались без теплоснабжения из-за аварии на котельной.
Более 6 тысяч жителей Находки остались без теплоснабжения из-за аварии
  • Gettyimages.ru
  • © Sinenkiy

Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры. 

По данным ведомства, 9 января произошёл прорыв питательной линии экономайзера на котельной.

«Всего без коммунальной услуги остаются более 6 тыс. жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.

Ранее стало известно, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.

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