Более 6 тысяч жителей Находки остались без теплоснабжения из-за аварии

В Приморском крае более 6 тыс. жителей Находки остались без теплоснабжения из-за аварии на котельной.

Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 9 января произошёл прорыв питательной линии экономайзера на котельной.

«Всего без коммунальной услуги остаются более 6 тыс. жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.

Ранее стало известно, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.