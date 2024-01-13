У семи жителей Краснотурьинска обнаружили гепатит А после посещения закусочных

В Краснотурьинске Свердловской области выявили семь случаев гепатита А. Установлено, что все заболевшие покупали продукцию в закусочных «Гиро». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В Краснотурьинске 11—12 января зарегистрировано семь случаев гепатита А среди взрослых. Диагноз лабораторно подтверждён на данный момент у трёх человек», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, на объектах питания были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В закусочных нет водоснабжения, у продукции отсутствуют товарно-сопроводительные документы, сотрудники не проходят медобследование и готовят еду в неспециальной одежде.

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