Союз страховщиков дал предварительную оценку ущерба от пожара на складе Wildberries
Ущерб от пожара на складе в Петербурге может превысить 10 млрд рублей
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По словам собеседника RT, пожар ещё не потушен, давать оценку ущерба сложно.
«По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идёт о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться», — рассказали в организации.
Ранее МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар на складе Wildberries локализован на площади 70 тыс. кв. м.
Пожару присвоили самый высокий уровень.
Прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту возгорания.