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Союз страховщиков дал предварительную оценку ущерба от пожара на складе Wildberries

Ущерб от пожара на складе в Петербурге может превысить 10 млрд рублей

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RT
В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков рассказали RT о предварительной оценке ущерба от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.
Союз страховщиков дал предварительную оценку ущерба от пожара на складе Wildberries
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По словам собеседника RT, пожар ещё не потушен, давать оценку ущерба сложно.

«По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей. Речь идёт о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться», — рассказали в организации.

Ранее МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что пожар на складе Wildberries локализован на площади 70 тыс. кв. м.

Пожару присвоили самый высокий уровень.

Прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту возгорания.

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