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МЧС спасли при пожаре в Пензенской области 33 коровы

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Сотрудники МЧС России спасли из пожара, который разгорелся в селе Елшанка Пензенской области, 33 коровы. Об этом говорится в заявлении Telegram-канала МЧС России.
МЧС спасли при пожаре в Пензенской области 33 коровы
  • РИА Новости

По информации ведомства, пожар возник на кровле коровника на 100 кв. м.

Пожарные службы вывели на улицу из огня 15 коров и 18 телят.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России в Симферополе спасли 15 котов от гибели при пожаре.

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