МЧС спасли при пожаре в Пензенской области 33 коровы

Сотрудники МЧС России спасли из пожара, который разгорелся в селе Елшанка Пензенской области, 33 коровы. Об этом говорится в заявлении Telegram-канала МЧС России.

РИА Новости

По информации ведомства, пожар возник на кровле коровника на 100 кв. м. Пожарные службы вывели на улицу из огня 15 коров и 18 телят. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России в Симферополе спасли 15 котов от гибели при пожаре.