RT в Telegram
Подпишись

В Крыму сотрудники МЧС России спасли 15 котов от пожара

Короткая ссылка
Сотрудники МЧС России в Симферополе спасли 15 котов от гибели при пожаре.
В Крыму сотрудники МЧС России спасли 15 котов от пожара
  • Gettyimages.ru
  • © Dzmitry Skazau

По данным МЧС, хозяин склада готовил животным еду на электроплите, но из-за короткого замыкания помещение быстро заполнилось дымом.

«Испуганные питомцы разбежались по разным углам и спрятались под мебелью. Спасатели ведомства нашли и вынесли на улицу всех 15 котов. Никто не пострадал», — говорится в заявлении ведомства.

На видео сотрудник МЧС с помощью специального прибора буквально вдыхает в животных жизнь.

Ранее в Хабаровском крае на дороге нашли тигрёнка с повреждённой лапой, его подобрали с трассы и доставили на Комсомольскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных. По предварительным данным, животное сбила машина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить