В Крыму сотрудники МЧС России спасли 15 котов от пожара

Сотрудники МЧС России в Симферополе спасли 15 котов от гибели при пожаре.

По данным МЧС, хозяин склада готовил животным еду на электроплите, но из-за короткого замыкания помещение быстро заполнилось дымом.

«Испуганные питомцы разбежались по разным углам и спрятались под мебелью. Спасатели ведомства нашли и вынесли на улицу всех 15 котов. Никто не пострадал», — говорится в заявлении ведомства.

На видео сотрудник МЧС с помощью специального прибора буквально вдыхает в животных жизнь.

Ранее в Хабаровском крае на дороге нашли тигрёнка с повреждённой лапой, его подобрали с трассы и доставили на Комсомольскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных. По предварительным данным, животное сбила машина.