Тигрёнка с повреждённой лапой подобрали на трассе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на дороге нашли тигрёнка с повреждённой лапой, его подобрали с трассы и доставили на Комсомольскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных. По предварительным данным, животное сбила машина.

Об этом пишет «Хабаровский край сегодня».

«Тигрёнка привезли сегодня утром, рентген-снимок показал, что у животного закрытый перелом плечевой кости без смещения, операция ему не требуется. Судя по всему, он был сбит автомобилем. Приблизительный возраст животного — четыре месяца», — сказали в ветеринарной поликлинике.

Сейчас тигрёнок остаётся в учреждении, решается вопрос о его судьбе. Не исключено, что животное отправят в Хабаровск на лечение.

Новостной портал DVHAB.RU отмечает, что хромающего тигра заметили на трассе в районе села Вознесенского, после чего местный житель поймал его.

«В одеяло завернул, погрузил в машину и повёз в Комсомольск в ветклинику. Позвонили в службу спасения, те — в охотнадзор, там нас уже встречали вместе с полицией», — сказал житель Амурска Дамир Бакалюк.

В марте в Хабаровском крае истощённую амурскую тигрицу, пойманную под верандой дома, доставили в центр реабилитации в Приморье.